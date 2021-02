Ibaneis cobra de Caiado abertura de leitos de UTI no Entorno

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que a possibilidade de fechar fronteiras com as cidades goianas que compõem o Entorno do DF é só um alerta. Segundo o chefe do Executivo local, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas) precisa se movimentar para promover o atendimento aos moradores destas cidades.

“Por enquanto é só um alerta. Quero que ele (Caiado) se movimente e abra leitos para atender a população do entorno. Por enquanto, fico na parceria com os prefeitos que estão muito preocupados”, afirmou Ibaneis ao Correio, na manhã desta quarta-feira (24/2).

A reportagem fez contato com o governador do Goiás para saber as medidas adotadas para conter o avanço da covid-19 e ampliar o atendimento à população, mas, até a mais recente atualização desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

Vacinas

O DF deve receber, até o fim da semana, mais doses de vacinas contra a covid-19. Por enquanto, a capital federal depende dos repasses do Ministério da Saúde para ter os imunizantes. Nesta terça-feira (23/2), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria e autorizou os Estado e o DF a comprarem as vacinas diretamente. Apesar disso, Ibaneis Rocha disse que não tem intenção de fazer compra direta.

Entorno

Nesta terça-feira (23/2), o secretário de Saúde do Goiás, Ismael Alexandrino, se reuniu com os gestores da Saúde do DF. Durante a reunião, foi pedido que o DF adotasse o sistema de lockdown junto às cidades do Entorno. Porém, os gestores da pasta descartaram esta possibilidade.

Uma nova reunião para pressionar o governo do DF a adotar um lockdown será realizada nesta quinta-feira (25/2). Devem participar seis prefeitos de cidades do Entorno e os gestores da SES-DF. Mesmo com a pressão, o governador Ibaneis já descartou a possibilidade de um lockdown na cidade.