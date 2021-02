PCDF prende estelionatários acusados de aplicar golpe contra idosos

CB Correio Braziliense

No momento da prisão, um dos conduzidos estava com R$ 5 mil em espécie, no bolso da calça - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou a Operação Calicute. A ação, que ocorreu na última terça-feira (23/2), teve como objetivo prender criminosos envolvidos em crimes de estelionato cometidos contra idosos residentes no estado do Rio Grande do Sul.

A iniciativa contou com o apoio do Setor de Segurança do Sistema Bancário Nacional e com informações encaminhadas pelas forças policiais do RS. Segundo a PCDF, os indivíduos visitavam a residência de pessoas com mais de 80 anos, em Porto Alegre, e informavam às respectivas vítimas de que elas teriam sido premiadas em sorteios de caráter privado.

Os idosos eram orientados a realizar a transferência de valores por meio do sistema internet banking, e por outras formas, com a finalidade de consumar o recebimento dos prêmios. Um dos idosos, de 92 anos, e a esposa, residentes em Porto Alegre, foram induzidos a depositar R$ 26 mil na conta bancária de pessoas que moram no DF.

Durante a ação, policiais da DRCC abordaram quatro envolvidos — dois homens, ambos com 26 anos, e duas mulheres, 26 e 21 anos, — que foram realizar o saque do dinheiro na região Lago Sul. Os suspeitos foram detidos após saírem da agência bancária com parte dos valores enviados pelas vítimas.

No momento da prisão, um dos conduzidos estava com R$ 5 mil em espécie, no bolso da calça. Os quatro acusados também estavam na posse de farto material e documentação que demostram o envolvimento em organização criminosa, de caráter interestadual, voltada para a prática de crimes contra idosos. Os indivíduos foram indiciados nos crimes de estelionato e associação criminosa.