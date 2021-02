Estado de saúde de mulher esfaqueada pelo irmão em Águas Claras é estável

DD Darcianne Diogo JM Jéssica Moura

O homem foi atendido pelo Samu com cortes nas mãos - (crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

O estado de saúde da mulher esfaqueada pelo irmão em Águas Claras é considerado estável, segundo apurou o Correio. Luciana Ferreira Garcia, de 53 anos, foi atingida com uma facada no tórax e está internada no Hospital de Águas Claras. Na manhã desta quarta-feira (24/2), um homem, identificado como Marcelo Ribeiro Gonçalves, 39, matou a mãe, o pai e tentou assassinar a irmã. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).



A irmã do autor deu entrada no hospital com taquicardia e sangramento no tórax. A equipe médica fez um curativo na área da perfuração, mas a paciente não precisou passar por cirurgia. Ela segue internada em observação.

O caso chocou os moradores de Águas Claras. A Polícia Militar do DF foi chamada para atender a uma denúncia de violência doméstica e, quando chegou ao local, o casal, Leila Ribeiro e Rubem Luiz, estava morto. O homem apontado como autor do crime é o próprio filho. Quando policiais chegaram ao local, na Rua 19 Sul, encontraram o rapaz com cortes nas mãos. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital.

Segundo informaram familiares, o homem tem esquizofrenia. Os pais dele moravam em Goiânia (GO) e vieram para Brasília depois de saberem que o filho teve um surto nesta terça-feira (23/2). Os funcionários do prédio relataram que, na terça, ele saiu do edifício e foi em direção à Avenida Araucárias, se jogando na frente dos carros. Ele foi contido por profissionais do Samu.