Em 2020, Aeroporto de Brasília foi o segundo mais movimentado do país

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mesmo diante das medidas restritivas causadas pela pandemia da covid-19, o Aeroporto de Brasília fechou 2020 como o segundo mais movimentado do Brasil, conforme anunciou a Inframerica — administradora do terminal — nesta quarta-feira (24/2).

O terminal fechou o ano passado com movimentação semelhante a de 15 anos atrás, com 8 milhões de passageiros e 80 mil pousos e decolagens. O aeroporto da capital federal ocupou o segundo lugar entre 2015 e 2016, mas, nos anos seguintes, o terminal de Congonhas (SP) assumiu a colocação. O Aeroporto de Guarulhos continua sendo o mais movimentado do Brasil.

Fluxo de passageiros



Atualmente, o Aeroporto de Brasília atende 39 cidades brasileiras e dois destinos no exterior. É o único terminal aéreo com ligação para todas as capitais do Brasil. "Com as restrições para viajar ao exterior, as viagens domésticas cresceram e o Aeroporto de Brasília, por ter capilaridade de voos e capacidade de conexão eficiente, foi a responsável pelo crescimento no ranking durante a pandemia", comenta Roberto Luiz, head de negócios aéreos da Inframerica.

O executivo ainda lembra que a concessionária adotou diversas medidas para que os passageiros utilizassem o Aeroporto de Brasília com tranquilidade. Por conta destas ações, o terminal foi reconhecido internacionalmente por todo o seu esforço sanitário no combate à covid-19. O Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International - ACI) credenciou o aeroporto brasiliense com a Airport Health Accreditation (AHA), certificação de boas práticas em medidas sanitárias.

Medidas sanitárias contra a covid-19



Ao chegar ao aeroporto, o passageiro se depara com dispensers de álcool em gel por todo o terminal. São mais de 100 pontos para higienização das mãos presentes no trajeto até o portão de embarque. O chão das filas de check-in, raio-x e portões de embarque estão adesivados com demarcações de distanciamento. Além disso, os balcões possuem barreiras de acrílico instaladas para proteger passageiros e funcionários.

Tanto no embarque quanto no desembarque, uma câmera termográfica mede a temperatura dos passageiros. Um bombeiro civil de aeródromo permanece no local orientando eventuais usuários que estejam com a temperatura elevada. As câmeras também alertam para o uso de máscara, obrigatório em todo o terminal aéreo. A limpeza do terminal foi reforçada. Na entrada dos banheiros, uma placa informa o horário da última higienização, que acontece a cada uma hora e meia.

A equipe da globalização, responsável pela limpeza do aeroporto, também reforçou a reposição de sabonetes, limpeza de corrimãos e há equipes dedicadas somente para a higienização dos ônibus de passageiros. Antes e depois de cada viagem, os veículos são totalmente desinfetados.

Mesas, cadeiras e longarinas foram isoladas para garantir o distanciamento social. A concessionária investiu em tecnologia, em limpeza e modificou toda a sinalização do terminal, mas reforça o pedido para que todos colaborem com as novas regras, utilizem a máscara de forma correta, cobrindo nariz e a boca, e evitem formar filas. Todas as regras são informadas por avisos sonoros e em monitores espalhados pela sala de embarque.

Confira a lista de cidades atendidas pelo Aeroporto de Brasília:

Sul

Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis.

Sudeste

São Paulo (Congonhas), Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Belo Horizonte, Vitória, São José do Rio Preto, Uberlândia e Ribeirão Preto.

Nordeste

Fortaleza, Salvador, Recife, São Luiz, Teresina, Barreiras, João Pessoa, Maceió, Aracajú, Imperatriz, Natal.

Centro Oeste

Cuiabá, Goiânia e Campo Grande.

Norte

Manaus, Santarém, Belém, Rio Branco, Macapá, Marabá, Porto Velho, Boa Vista, Palmas, Araguaína, Carajás e Cruzeiro do Sul.