Preso último envolvido em tiros durante festa clandestina em Santa Maria

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quarta-feira (24/2), Luca Matheus Ribeiro de Lima — procurado por ser um dos autores dos tiros para o alto, em uma festa clandestina na Quadra 204 de Santa Maria. Segundo informações da corporação, a prisão aconteceu por volta de 16h, após uma abordagem perto do BRT de Santa Maria.

Em dezembro do ano passado, dois vídeos viralizaram nas redes sociais, por mostrarem uma festa com aglomeração e disparos. Em meio à pandemia da covid-19, pelas imagens, é possível ver que o evento contava com uma tenda, para abrigar os participantes em caso de chuva, e que a estrutura fechou o trânsito da rua, no Conjunto H.

Diversas pessoas aparecem dançando, bebendo e fumando. As músicas ficaram por conta de carros de som, e a maioria dos presentes aparece sem máscara. À época, o Correio teve acesso às filmagens, em ângulos diferentes, que mostram o momento em que três homens disparam tiros para o alto, em meio às pessoas.

Luca Matheus era o último foragido do trio. Procurado por porte irregular de arma de fogo e disparo em via pública, a polícia também encontrou com ele dois quilos de maconha, uma arma de fabricação caseira, uma pistola 9mm e uma balança de precisão. Agora, ele permanece à disposição da Justiça.