Covid-19: Vacina, agora, só com agendamento pelo site da Saúde

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A próxima fase de vacinação - voltada a idosos de 76 a 78 anos -, que começa nesta sexta-feira (26/2), será feita exclusivamente por meio de agendamento. Mesmo após pouco mais de uma semana do lançamento da plataforma, restam algumas dúvidas a respeito do processo. Para sanar os questionamentos, o Correio reuniu as informações e orientações da secretaria sobre o agendamento.

O projeto, de autoria da SES-DF, tem como intuito evitar filas e aglomerações, além de proporcionar maior comodidade para os usuários. De acordo com as instruções da pasta, o usuário deverá acessar o site vacina.saude.df.gov.br para agendar a vacina contra a covid-19. No portal, será possível escolher o ponto para ser vacinado, seja no modelo convencional (na sala de vacina), ou por drive-thru. A lista completa pode ser consultada no site da secretaria.

O site poderá ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular ou tablet. É importante destacar que as pessoas remanescentes do público de 79 anos ou mais que ainda não se vacinaram só receberão a primeira dose do imunizante a partir de sexta-feira (26/2) por meio de agendamento. Os profissionais de saúde da rede privada continuarão a ser vacinados nos locais de trabalho.

Quem pode agendar?

Neste momento, o agendamento será exclusivo para vacinação das pessoas que estão com a segunda dose prevista no cartão de vacina entre os dias 22 e 26 de fevereiro e para os idosos acima de 76 anos. A segunda dose é para aqueles que receberam a CoronaVac. Essa etapa da vacinação inclui os idosos de 76 a 78 anos. Os agendamentos tiveram início na tarde desta quinta-feira (25/2) e a vacinação será feita a partir desta sexta-feira (25/2). Os idosos que precisam receber a vacina em casa podem agendar através da internet, no site exclusivo para agendamento.

Posso agendar pelo TeleCovid?

Com a ampliação do agendamento pela internet, o Telecovid deixará de atender os chamados a partir da próxima segunda-feira (1/3), considerando que já é possível fazer solicitação de agendamento para pacientes acamados no portal de agendamento da Secretaria de Saúde.

O que fazer caso não consiga agendar?

Quem não conseguir fazer o agendamento, que pode ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular, pode procurar uma unidade básica de saúde onde os servidores agendarão.

O que devo levar?

Ao comparecer para receber a nova dose da vacina, o usuário deverá levar o cartão de vacina com o comprovante da primeira dose. A secretaria solicita, ainda, que, se possível, os usuários levem a ficha de cadastro impressa e preenchida. Quem não puder levar a ficha impressa poderá preenchê-la no local.

Confira o passo a passo para fazer o agendamento no site:

1. Acesse o link e selecione o tipo de agendamento;

2. Preencha atentamente todos os dados pessoais e a data da primeira dose (que já tomou ou que pretende tomar);

3. Selecione e agende a região administrativa do ponto de vacinação, o estabelecimento de saúde e a data e hora;

4. Após o agendamento, clique em "imprimir", selecione a impressora e realize a impressão;

5. Leve o comprovante no dia marcado.

Você pode consultar o seu agendamento ao acessar:

1. Consultar agendamento;

2. Realizar a pesquisa utilizando o CPF.

3. Visualize o agendamento e todos os seus dados de cadastro realizados anteriormente.