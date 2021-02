Bares do DF têm aglomeração e clientes sem máscara durante final do Brasileirão

PM Pedro Marra

Espectadores se reuniram em bares do Sudoeste para acompanhar a partida Flamengo x São Paulo - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Antes de o Flamengo se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, na noite dessa quinta-feira (25/2), após perder por 2 x 1 para o São Paulo, alguns bares e restaurantes de Brasília ficaram aglomerados por torcedores. A lotação de espectadores que se reuniram para acompanhar a partida nesses estabelecimentos era perceptível desde as 21h.

Em estabelecimentos do Sudoeste, por exemplo, o Correio flagrou diversos clientes sem máscara e sem respeitar a recomendação de distanciamento social mínimo de 1,5m. Afrânio Cordeiro, 38 anos, gerente do Fausto & Manoel afirmou que a equipe tem feito o possível para tomar cuidado e evitar a disseminação do novo coronavírus.

"Dia de jogo é difícil de controlar. Chega um amigo ou outro que quer se sentar também", diz Afrânio. "Mas tentamos fazer de tudo. Por isso, deixamos álcool em gel nas mesas para nossos clientes e orientamos que usem máscaras quando forem ao banheiro", completa o gerente.

No bar Choparia, a reportagem viu torcedores sem máscara e bastante próximos uns dos outros. "Estamos controlando da maneira que podemos. Tem álcool em gel nas entradas do bar e dos banheiros. Para ir aos toaletes, exigimos o uso da máscara e só atendemos com o uso dela. Fazemos tudo, mas, com o jogo, é complicado", afirmou o responsável pelo estabelecimento, João Werbety.











O Correio recebeu, ainda, registros de aglomeração de torcedores próximo a bares na Vila Buritis, em Planaltina (DF). Centenas de rubro-negros comemoraram o título do time carioca sem respeitar as normas de segurança sanitária contra o novo coronavírus.

Nas redes sociais, também circulam vídeos com mais aglomeração de torcedores brasilienses. Em uma rua do Paranoá, é possível ver um grupo de centenas de pessoas juntas e sem máscaras, durante a comemoração do título flameguista.

A reportagem procurou a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) para saber se foi houve alguma operação de fiscalização nos estabelecimentos do DF. No entanto, a pasta ainda não deu retorno.