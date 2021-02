Idosos relatam dificuldades no acesso ao site para agendar a vacinação

EH Edis Henrique Peres

Filha e neta de Wilma Alves Cavalcante, 77 anos, levaram quatro horas para conseguir o agendamento - (crédito: Edis Henrique Peres)

O agendamento para a vacinação teve início na tarde de quinta-feira (25/2), mas a população do DF relatou muita dificuldade para conseguir agendar um horário para se vacinar contra a covid-19. Além da dificuldade no acesso, o sistema também chegou a ficar fora do ar na tarde de quinta. Isabel Mota Cabral, 76 anos, aposentada e moradora do Cruzeiro Velho, conta que tentou inúmeras vezes e não teve êxito. Já Doris Gomes, 76, moradora do Plano Piloto e dona de casa, acordou às quatro da manhã para conseguir agendamento.

Moradora do Cruzeiro, Wilma Alves Calvacante, 77, contou com a ajuda da filha e da neta, que ficaram das 16h às 20h para conseguir o agendamento. Apesar das dificuldades, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) orienta os idosos acima de 76 anos a procurar os pontos de vacinação, pois os profissionais das unidades receberam a instrução de preparar doses extras para as pessoas que não conseguiram agendar.



Irailde da Mata, 78, aposentada e moradora do Cruzeiro, chegou à unidade sem saber se seria vacinada, pois também não conseguiu agendar a aplicação do imunizante. Contudo, a UBS 2 do Cruzeiro Velho realizou a inscrição de Irailde e ela aguarda na fila para ser vacinada. Na UBS 2 do Cruzeiro, cerca de 85 idosos aguardam a vacina contra a covid-19.