Postos terão doses extras de vacina para os não agendados

CB Correio Braziliense

A recomendação do agendamento tem o objetivo de evitar filas e aglomerações - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

Os idosos com 76 anos ou mais que serão vacinados a partir desta sexta-feira (26/2) deverão agendar dia, local e horário pelo site. No entanto, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) orientou que todas as unidades básicas de saúde (UBSs) que oferecem a vacina disponibilizem doses extras para atender os idosos que, por algum motivo, não realizaram o agendamento on-line.

Mesmo com a possibilidade de se vacinar diretamente nas UBSs, a pasta recomenda o agendamento pela plataforma digital vacina.saude.df.gov.br com o objetivo de evitar longas filas, aglomerações e atender melhor ao público estimado em 23.061 pessoas. A lista completa dos postos pode ser consultada no site da SES-DF.

O site poderá ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular ou tablet. É importante destacar que as pessoas remanescentes do público de 79 anos ou mais, que ainda não se vacinaram, só receberão a primeira dose do imunizante a partir de sexta-feira (26/2), por meio de agendamento. Os profissionais de saúde da rede privada continuarão a ser vacinados nos locais de trabalho.

O Comitê de Vacinação decidiu, também, que a administração da segunda dose (D2) continuará sob agendamento, como já vinha ocorrendo. “É importante esclarecer, neste momento, que estamos avançando para o atendimento exclusivo por meio de agendamento, o que evitará filas e aglomerações”, afirmou o secretário adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez.