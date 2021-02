Vacinação: Idosos se irritam depois de dificuldades com agendamento

NM Nahima Maciel EH Edis Henrique Peres LP Larissa Passos

(crédito: Edis Henrique Peres)

As dificuldades para conseguir entrar no site da Secretaria de Saúde e realizar o agendamento obrigatório para a vacinação contra a covid-19 gerou muitas reclamações entre os idosos nesta sexta-feira 926/2). Na UBS 1, da Asa Sul, o clima é de revolta. Por volta das 11h, mais de 50 pessoas faziam filas na unidade de saúde na esperança de receber o imunizante. Elas não conseguiram agendar pelo site da Secretaria de Saúde e foram direto para o posto. Os funcionários informaram que há a possibilidade de recebimento de 120 doses extras, para atender quem não agendou, mas é impossível dar uma previsão de quando os imunizantes vão chegar.

Os servidores esclareceram a situação para os idosos e deixaram em aberto a possibilidade de eles voltarem para casa ou esperarem. Quem optou por continuar na unidade de saúde está recebendo uma senha. A pessoas que conseguiram fazer o agendamento podem ir normalmente até o local, no horário marcado, para receber o imunizante.

Ligia Maria Padilha, 77 anos, professora e moradora da Asa Sul, diz que situação da unidade é um desrespeito. "Ninguém sabe de nada aqui, eu vim de outro posto porque falaram que aqui estava vacinando quem não conseguiu agendar, mas chego aqui e não tem vacina. Toda as informações são desencontradas. É uma palhaçada e uma falta de compromisso com as pessoas idosas", lamenta.

Moradora do Sudoeste e servidora pública, Lysa Lobo Junqueira, 52, foi ao posto tentando encontrar informações para vacinar a mãe de 76 anos, que quebrou o pé e está de cadeira de rodas. "Desde ontem eu tento agendar, tentei de madrugada, de noite, não dá certo. O site está fora do ar e a maioria dos locais, em Asa Sul, Asa Norte e Lago, por exemplo, sequer aparece como pontos de escolha no site. E, para finalizar, não tem mais vacina", contou, voltando para casa sem conseguir um imunizante para a mãe.

A Secretaria de Saúde informou que tem ocorrido instabilidade no sistema de agendamento em momentos de grande número de acessos, mas esclareceu que o sistema está conseguindo dar vazão à demanda. Já estão agendadas quase sete mil pessoas para esta sexta-feira (26/2) e para segunda-feira (1º/3).



A Secretaria de Saúde também destacou que todas as pessoas com idade a partir de 76 anos que procurarem os postos de atendimento serão vacinadas, mas reforçou a importância de se fazer o agendamento para evitar filas e aglomerações nas unidade de vacinação.