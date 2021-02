Senador do PSDB critica governador Ibaneis por decretar lockdown no DF

CB Correio Braziliense

O senador Izalci Lucas Ferreira (PSDB) criticou, neste domingo (28/2), o decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicado neste sábado (27/2), com medidas para conter o aumento de casos por covid-19 e a superlotação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Segundo ele, o lockdown é um ato "irresponsável e inconsequente" do chefe do Executivo local.

"Todo mundo sabe que nós estamos no fim do mês e agora vem quinta, dia útil, tem que pagar a folha de pagamento. O GDF vai pagar as contas dos empresários? E, mesmo assim, tem recurso. Onde está o recurso que destinamos para o GDF?", pergunta o senador em vídeo publicado nas redes sociais (veja vídeo abaixo).

O parlamentar questiona ainda o governador sobre o repasse do Fundo Constitucional do DF. "Só do Fundo Constitucional, de 2018 para 2019, cresceu R$ 600 milhões; de 2019 para 2020, R$ 1,4 bilhão. Então, houve um incremento do Fundo Constitucional, que parte para a saúde, de R$ 2 bilhões. Nós aprovamos R$ 640 milhões ao auxílio do estado, R$ 190 milhões a título de auxílio a município, destinamos emenda de bancada mais individuais, quase R$ 200 milhões para a covid-19... O governador sequer prestou conta", critica.

Ao fim do vídeo, Izalci Lucas pede explicações do GDF por ter desativado o Hospital de Campanha do Mané Garrincha e questiona onde estão os hospitais da Papuda e da Polícia Militar do DF, para o tratamento de pacientes com covid-19. "Isso que deveria ter sido feito, restabelecer tudo isso. Será que o governador achou que ia acabar a questão da pandemia agora? Todo mundo sabia que vinha a segunda onda, o GDF não se preparou para isso, é muita irresponsabilidade e incompetência", afirma.

Lockdown no DF

Com o aumento de casos e mortes por covid-19 e de superlotação de UTIs, o governador do DF decidiu implementar um lockdown para conter o avanço da doença na capital.

Na manhã deste domingo, a ocupação de leitos de UTI, reservadas para pacientes com o novo coronavírus estava com 93,5% da capacidade. Até as 14h, 24 pacientes com suspeita ou confirmação aguardavam por um leito de UTI na rede pública. Outros sete esperam a transferência para outro tipo de leito de UTI.

As medidas de restrições serão mantidas até 15 de março. Segundo o decreto publicado no sábado, estão suspensas as atividades em espaços como cinemas, teatros, redes de ensino particulares e públicas, academias, salões de beleza, barbearias, clubes recreativos, shoppings, bares, restaurantes, além de qualquer atividade que precise de autorização do poder público.

O que não pode funcionar:

Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público

Atividades coletivas de cinema, teatro e museus

Atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada

Academias de esporte de todas as modalidades

Clubes recreativos, inclusive a área de marinas

Utilização de áreas comuns de condomínios residenciais

Boates e casas noturnas

Atendimento ao público em shoppings centers, feiras livres e permanentes*

Estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins

Salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos

Quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições

Comércio ambulante em geral

* Nos shoppings centers ficam autorizados o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e o serviço de delivery. Nas feiras livres e permanentes fica autorizada a comercialização de gêneros alimentícios, vedado qualquer tipo de consumo no local.

O que pode funcionar