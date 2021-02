Covid-19: DF tem 93,5% de leitos de UTI ocupados na manhã deste domingo

CM Cibele Moreira

Ocupação de leitos de UTI para pacientes com a covid-19 no DF está alta - (crédito: Edílson Rodrigues/CB/D.A Press)

A ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTI), reservadas para pacientes com o novo coronavírus, está sendo feita de forma muito rápida. A cada liberação de novos leitos, em menos de 24h, as vagas são ocupadas. Na sexta-feira (26/2), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu sete leitos no Hospital de Samambaia, que estava com o índice em 100% de lotação para UTI covid.

No sábado (27/2) pela manhã, as sete unidades de terapia intensiva liberadas estavam todas ocupadas. No Hospital da Asa Norte (Hran), 20 leitos foram abertos. Porém, na manhã deste domingo (28/2), não existia mais vagas e dois estavam bloqueados para manutenção.

Os leitos pediátricos disponíveis no Hospital da Criança também estão todos com paciente. Há apenas uma vaga no Hospital de Base, cinco no Hospital de Campanha da Polícia Militar e sete no Hospital Daher. Os dados são da Sala de Situação, divulgados pela Secretaria de Saúde.

Até 11h45 deste domingo, 30 pacientes com suspeita ou confirmação aguardavam por um leito de UTI na rede pública. Outros 12 esperam a transferência para outro tipo de leito de UTI.

Atualmente, existem 206 leitos de UTI para atender os casos de covid-19 na rede pública e em hospitais conveniados. Na manhã deste sábado (27/2), o governo do Distrito Federal informou que irá abrir mas 150 vagas em unidades de terapia intensiva nas próximas semanas.

Até a próxima sexta-feira (5/3), são esperados a liberação de 100 leitos de UTI. Para o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a capital entra em março com preocupação muito grande. Além da pressão local e das cidades vizinhas, de acordo com Okumoto, a demanda de outros estados por vagas de UTI no DF está aumentando, com pedidos vindos de Minas Gerais, Bahia, Piauí e da região Norte do país.

No boletim epidemiológico divulgado neste sábado (27/2), dos 295.615 casos confirmados e tratados no Distrito Federal, 23.202 são residentes de outros Estados da federação.