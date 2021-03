Agendamento para vacinação pode ser por telefone a partir desta segunda

CC Caroline Cintra

Secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez falou sobre a abertura de novos leitos de UTI - (crédito: Ed Alves)

A partir desta segunda-feira (1º/3), os brasilienses com 76 anos ou mais, que compõem o grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, poderão fazer o agendamento do atendimento por telefone. O anúncio foi feito pelo secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, durante entrevista ao CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense e a TV Brasília, na tarde de hoje.

Além do sistema disponibilizado pela Secretaria de Saúde, os agendamentos de imunização também podem ser realizados pelo telefone 160. Ao ligar, o paciente deve discar o número 6 para falar com um atendente treinado pela pasta, que irá fazer todo o processo. O serviço estará disponível a partir da tarde desta segunda-feira (1º/3). De acordo com Sanchez, a medida é para facilitar o agendamento dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades.

Durante a entrevista com a jornalista Denise Rothenburg, o secretário explicou que a situação da covid-19 no DF é crítica e que a saúde deve ser tratada com prioridade. “O momento é crítico. Vamos nos recompor, principalmente nesses 15 dias. Se não tivesse esse fechamento faltaria leito. Muitos perguntam: por que não houve planejamento? Essa doença é diferente”, disse Sanchez.

Ele explicou que a abertura de novos leito de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) para pacientes em estado grave de covid-19, no fim de semana, coincidiu com a falta de leitos na última semana, quando a sala de situação da Secretaria de Saúde informou apenas um para atendimentos paciente adultos e dois para crianças. “Temos que entender a dinâmica de solicitação de leitos e a entrada de solicitação”, ressaltou. O secretário afirmou que os novos leitos já estavam previstos para o último fim de semana.

Sobre os hospitais de campanha, Sanchez explicou que o da Polícia Militar e o de Ceilândia estão em funcionamento. Segundo ele, aquele instalado no Estádio Mané Garrincha, e desativado em 15 de outubro, recebia apenas pacientes com o quadro leve da doença. “Lá não tinha leitos de UTI. A contratação dele era de R$13,5 milhões por mês”, destacou.

Vacina



Sanchez informou que esta semana a Secretaria de Saúde deve receber mais algumas doses da vacina contra a covid-19. Aqueles que esperam pela segunda dose podem ficar despreocupados, segundo o secretário. “A segunda dose é garantida pelo estado. Fique tranquilo que está guardada”, completou.