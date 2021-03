PM escolta entrega de vacinas para postos na Asa Sul e Lago Sul

JM Jéssica Moura

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Na manhã desta segunda-feira (1º/3), viaturas da Polícia Militar escoltam os carros da vigilância epidemiológica que fazem a reposição do estoque de vacinas contra a covid-19 em postos de saúde na Asa Sul e no Lago.

Uma das remessas foi para a unidade na 612 Sul, onde os idosos já aguardam em uma fila para serem imunizados. Os outros dois recipientes foram destinados à Policlínica Lago Sul, na QI 21. A lista com os 49 locais de vacinação está disponível no site da secretaria de Saúde.

Até a sexta-feira passada (26/2), 130.547 pessoas no Distrito Federal haviam recebido as primeiras doses dos imunizantes. Outras 43.225 receberam a dose de reforço. Naquela data, o grupo prioritário foi ampliado para os idosos com 76 anos ou mais. Ao todo, 10,8 mil pessoas nessa faixa-etária já foram imunizadas.

Agora, a pasta oferece a opção de agendamento da aplicação para evitar as filas nos postos de saúde. O agendamento pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br. Contudo, na manhã desta segunda, a página informava que não havia mais vagas para agendamento da primeira dose.

A partir das 12h, outro canal vai estar disponível: quem preferir, pode ligar pelo telefone 160, opção 2, para agendar a ida ao posto de saúde. Nos pontos de drive-thru, a partir desta terça-feira (2/3), só será atendido o público que marcou o horário por esses canais.