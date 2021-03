Acidente entre carro e reboque deixa homem gravemente ferido em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente entre um carro e um reboque tipo baú deixou um homem gravemente ferido na manhã desta terça-feira (2/3), na Rua 4 de Vicente Pires. O motorista do carro foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga, em parada cardiorrespiratória (PCR). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com quatro viaturas, uma aeronave e 19 militares.

De acordo com a corporação, o carro Fiat, da cor prata, era conduzido por um homem de 42 anos, e colidiu com um reboque tipo baú, que se deslocava na contramão. No veículo, havia apenas o condutor, que ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes dos bombeiros.

Cristiano estava instável, e apresentava um trauma profundo na face e tórax. Segundo o CBMDF, foram dados os primeiros socorros, mas devido às graves lesões, o suporte avançado de vida - aeronave - do CBMDF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Ainda no local, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória e foi intubada. A equipe iniciou os procedimentos de reanimação. Em virtude da parada, a equipe médica do Samu optou pelo transporte ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O Corpo de Bombeiros não informou as circunstâncias do acidente. Uma unidade do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) e da Polícia Militar do DF (PMDF) foram acionadas para o local.