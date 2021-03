Bolão do Guará II com sete números ganha R$ 19,3 mil na Quina de terça

RF Roberto Fonseca

(crédito: Dylan Nolte/Unsplash)

Cinco bilhetes do Distrito Federal bateram na trave na Quina desta terça-feira (2/3). Eles acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 5004. Os prêmios vão variar de R$ 5.861,63 a R$ 19.324,60, de acordo com a quantidade de números apostados.

O maior prêmio saiu para o Guará II, na Casa da Sorte, na QE 26. Lá, foi feito um bolão com 26 cotas. Os apostadores jogaram sete números combinados, no valor da R$ 42, e acertaram três vezes a quadra, que pagou R$ 5.861,63. Eles vão receber ainda 12 ternos (R$ 143,12 cada) e seis duques (R$ 3,72). Com isso, o bolão vai distribuir R$ 19.324,60 entre as os acertadores. Cada cota vai levar R$ 743,25.

Outros quatro jogos simples, de cinco dezenas no valor de R$ 2, acertaram a quadra no DF. Cada um receberá R$ 5.861,63 . As apostas foram feitas na Casa da Sorte, na QE 7 do Guará I; na Loteria do Zico, na Quadra 24 do Setor Leste do Gama; na Lotérica Trilha Certa (há dois endereços com este nome no DF, um na 504 Norte e outro na 103 Norte); e na Real Loterias, no Extra da QNM 11, em Ceilândia. Os números sorteados no concurso 5004 foram: 45-48-71-73-75.

Um apostador de Palmeirópolis, em Tocantins, acertou as cinco dezenas. Ele vai receber R$ 16.909.339,15. O prêmio da Quina desta quarta-feira (3/3) deve chegar a R$ 700 mil. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de Loterias da Caixa Econômica Federal.