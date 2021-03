Dengue: DF registra 183 novos casos e apresenta redução de 71,4%

LP Larissa Passos

O maior percentual de incidência foi nas regiões ao norte do DF - (crédito: Thierry Roux/AFP - 23/12/05)

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou, na última segunda-feira (1º/2), 1.044 casos prováveis de dengue, entre 3 de janeiro e 13 de fevereiro. O número representa um aumento de 183 notificações em comparação à semana anterior, quando foram contabilizados 861 ocorrências.

Apesar do aumento de casos prováveis, se comparado ao mesmo período do ano passado houve uma redução de 71,4%. Em 2020, a Saúde registrou 3.656 ocorrências da doença no Distrito Federal.

Em relação às regiões administrativas, a cidade de Planaltina apresentou o maior número de casos prováveis com 166 ocorrências. Ceilândia aparece em seguida com 111 casos, Sobradinho II (100), Sobradinho (90) e Samambaia (78). Segundo o boletim, estas cinco regiões apresentaram 545 registros prováveis de dengue, ou seja, 52,2% do total de casos do DF.

Conforme o boletim, a taxa de incidência da região Norte apresentou o maior percentual de casos prováveis. A cidade de Sobradinho aparece com 59,02 notificações por 100 mil habitantes, Sobradinho II vem logo em seguida (34,49 registros por 100 mil), Paranoá (25,44), Lago Norte (24,24.) e Planaltina (23,46).

Até a semana epidemiológica 6, a pasta confirmou 12 casos de dengue com sinais de alarme e nenhum óbito registrado na capital. No mesmo período do ano passado foram contabilizados dois óbitos pela doença.