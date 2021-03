Hospitais de campanha no Gama e em Santa Maria receberão pacientes com covid-19

CB Correio Braziliense

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (3/3), que instalará dois hospitais de campanha no Distrito Federal, com foco em pacientes com covid-19. As unidades de atendimento ficarão no Gama e em Santa Maria. A contratação dos espaços ficará a cargo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e ocorrerá por meio de edital de licitação. No entanto, não há data definida para abertura do processo.

Nesta quarta-feira (3/3), o governador publicou nas redes sociais que cada hospital terá 100 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). "Isso nos dará algum conforto. A expectativa é conseguir reabrir o comércio conforme a abertura de novos leitos e a redução nas taxas de transmissão", escreveu Ibaneis.

Além disso, Ibaneis afirmou ao Correio que a manutenção do lockdown é a única solução para conter o avanço da transmissão da covid-19 no DF. "Estamos em um momento de crise aguda, e a única solução é reduzir o fluxo de pessoas na rua para diminuir a transmissão do vírus. É o que se faz em países como Portugal e Israel nessas horas de picos", disse o chefe do Buriti.

Coronavírus no DF

O Distrito Federal ultrapassou a marca dos 300 mil casos de covid-19, com registro de mais 1.520 confirmações nesta quarta-feira (3/3). Além disso, o número de mortes chegou a 4,9 mil, e a taxa de transmissão do vírus foi a maior do ano: 1,08. Até as 18h, a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com a doença ficou em 91,21%.