Homem é preso por violência doméstica contra avó de namorada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta quarta-feira (3/3), um homem que agrediu uma senhora de 75 anos no Cruzeiro. Ele namorava a neta da vítima e possuía um mandado de prisão em seu desfavor por violência doméstica.



Os policiais passavam em frente a uma casa já conhecida por atendimento de ocorrências deste tipo de crime quando viram a vítima com um grande curativo no antebraço. Ao conversar com a idosa sobre o motivo do curativo, ela desconversou. Neste momento, a neta da senhora apareceu e se mostrou bastante nervosa. Logo, com base nas evidências, a equipe da PMDF desconfiou que o agressor poderia estar no interior da residência.

Com autorização das mulheres, os policiais entraram no local e encontraram o homem no interior de um guarda-roupas. Em contato com a 3º Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), os militares souberam que havia um mandado de prisão em desfavor do agressor, por ele não ter se afastado da vítima. O homem foi levado à 5º DP (Asa Norte) e recolhido ao cárcere.