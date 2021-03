Grupos prioritários poderão se vacinar em postos drive-thru do DF neste sábado

AI Ana Isabel Mansur

Idosos com 75 anos ou mais e outros integrantes de grupos prioritários do Distrito Federal poderão se vacinar em postos drive-thru neste sábado (6/3), excepcionalmente. Das 9h às 15h, os pontos de atendimento no Estacionamento 13 do Parque da Cidade; no Shopping Iguatemi, no Lago Norte; e na Faculdade Unieuro, em Águas Claras, vão funcionar sem necessidade de agendamento.

O objetivo, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), é contemplar pessoas que não podem comparecer aos locais de vacinação durante a semana e aumentar as opções de datas, para evitar filas e aglomerações. O público-alvo da imunização contra a covid-19 na capital federal foi estendido para pessoas com 75 anos, nesta quinta-feira (4/3), após a chegada de mais 26,2 mil doses da CoronaVac.

Durante a semana, o atendimento nos 13 drive-thrus permanece por meio agendamento, exclusivamente. Nas unidades básicas de saúde (UBSs), a aplicação ocorre por meio de marcação e por demanda presencial. Porém, a SES-DF orienta que haja marcação, a fim de evitar filas e aglomerações.

O atendimento pode ser programado pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque Saúde 160, opção 6. Atualmente, o grupo prioritário do DF é composto por idosos de 75 anos ou mais; profissionais da saúde; pacientes em home care ou cadastrados no Núcleo de Atenção Domiciliar (Nrad); indígenas aldeados; e pessoas em instituições de longa permanência.

Imunização

Desde que deu início à campanha de vacinação — em 19 de janeiro — até quarta-feira (3/3), o Distrito Federal imunizou 144.231 pessoas com a primeira dose (4,72% da população). Desse total, 54.145 brasilienses receberam o reforço da aplicação.

Nesta quinta-feira (4/3), 5.620 pessoas receberam a primeira dose, e 1.841, a segunda. Por enquanto, apenas quem recebeu a primeira aplicação da CoronaVac está recebendo o reforço. Ao todo, o Distrito Federal recebeu 266.760 unidades de imunizantes do Ministério da Saúde: 199.760 da CoronaVac e 67 mil da Covishield — produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Locais de vacinação



Águas Claras

Faculdade Unieuro (só drive-thru)

Asa Norte

UBS nº 2 — EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS nº 1 — SGAS 612, Lotes 28/29

Brazlândia

UBS nº 1 — EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Candangolândia

UBS nº 1 — EQR 5/7, Área Especial 1

Ceilândia

UBS nº 3 — QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5 — QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (só drive-thru)

UBS nº 7 — EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16 — SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17 — QNP 16/20, Setor P Sul

Cruzeiro

UBS nº 2 — Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Estrutural

UBS nº 2 — Quadra 18, Área Especial (antigo prédio do TRE)

Gama

Estacionamento Bezerrão, Setor Central (só drive-thru)

UBS nº 1 — Entrequadra 6/12

UBS nº 3 — E/Q 3/5, Área Especial, Setor Leste

UBS nº 5 — Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Guará

UBS nº 1 — QE 6, Lote C, Área Especial S/N, Guará 1

UBS nº 2 — QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3 — QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4 — QELC, EQ2/3, Conjunto Lucio Costa

Itapoã

UBS nº 2 — Quadra 378, Área Especial 1, Del Lago

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis (só drive-thru), DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Lago Norte

Shopping Iguatemi (só drive-thru)

UBS nº 1 — SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica — Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (só drive-thru)

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 — 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Paranoá

Praça Central S/N, Lote 1, ao lado da Administração Regional

Parque da Cidade

Estacionamento 13 (só drive-thru)

Planaltina

Casa de Vivência — NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5 — Quadra 12 D, Conj. A, Área Especial (inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS nº 3 — Qd 104/105, Área Especial

Riacho Fundo 1

UBS nº 1 — QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS nº 1 — QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS nº 2 — QC 1, Conjunto 10, Lote 1

Samambaia Norte

UBS nº 2 — QS 611, AE 2

Santa Maria

Administração Regional de Santa Maria — Quadra 1, Conj. H, Lote 1 (só drive-thru)

Igreja Assembleia de Deus — QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2 — EQ 217/317, Área Especial, Lote E

São Sebastião

UBS nº 2 — TRE, Qd. 101, Conj. 2, Lote 1, Residencial Oeste

Sobradinho 1

UBS nº 1 — Quadra 14, Área Especial 22/23 (inclui drive-thru)

Sobradinho 2

UBS nº 2 — DF-420, Setor de Mansões (inclui drive-thru)

Taguatinga

UBS nº 1 — QNG, AE 18/19

UBS nº 5 — Setor D Sul, AE 2