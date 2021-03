Covid-19: Primeiro dia de vacinação de idosos com 75 anos não tem filas

LP Larissa Passos

Morador da Asa Norte e professor aposentado, Irajá Paulo de Queiroz, 75 anos, conseguiu ser imunizado no posto de saúde - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O primeiro dia da campanha de imunização contra o novo coronavírus de idosos com 75 anos, nesta quinta-feira (4/3), não teve filas no Distrito Federal. O Correio percorreu as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Asa Norte e Asa Sul.

Na terça-feira (3/3), após o recebimento de mais de 26,2 mil doses da CoronaVac, a Secretaria de Saúde do DF confirmou o início da vacinação de pessoas a partir de 75 anos. Segundo a pasta, a estimativa é de que 9,3 mil brasilienses do grupo prioritário sejam imunizados.

Morador da Asa Norte e professor aposentado, Irajá Paulo de Queiroz, 75 anos, não realizou o agendamento pelo site, mas conseguiu ser imunizado no posto de saúde. Ele conta que não pegou fila e foi bem tratado pelos profissionais de saúde.



O aposentado diz que, recebendo o imunizante, está “preventivamente tomando os cuidados para evitar a propagação da covid-19”. Ele afirma que não sentiu medo do vírus, mas quando soube pela televisão que nesta quinta começaria a campanha para pessoas de 75 anos, resolveu vir se vacinar. “Eu nunca tive receio ou medo, mas não tive pressa de tomar a vacina. Agora, se chegou a hora aí sim e está na minha hora, eu não me preocupei em correr para tomar não”, relata.

Moradora da Asa Sul e dona de casa Vera Lúcia Pitta, 75 anos, conta que também não fez o agendamento da vacina. “Eu ouvi pela televisão que quem agendasse era bom e quem não conseguisse podia vir”, afirma.

Após ser imunizada pela primeira dose da vacina contra a covid-19, Vera Lúcia conta que se sentiu mais tranquila. “Para mim é bom tomar a vacina, porque eu fico mais imune e não me arrisco tanto”, diz.

Como fazer o agendamento?

Ao acessar o site da Secretaria de Saúde para programar a vacinação, é necessário informar dados pessoais como CPF, endereço e telefone.

A pasta reforçou que, para agilizar o atendimento no dia da vacinação, é recomendado — não obrigatório — imprimir e levar a Ficha de Registro de Doses Aplicadas, gerada no fim do processo de cadastramento pela internet.

Em casos que não há possibilidade, o documento pode ser preenchido na UBS. Diariamente, a SES-DF disponibiliza novas vagas para todo o grupo prioritário; por isso, ressaltam que não há necessidade de aguardar em filas.

Além do agendamento pelo site, o brasiliense também tem a opção de agendar por telefone, por meio do Disque Saúde 160, opção 6.

De acordo com os Interlocutores da Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde deve enviar, nos

próximos dias, 30 milhões de imunizantes a todo o país. No entanto, a União não especificou datas ou quantidade. Na terça-feira (2/3), o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse que pretende, até o fim do mês, ampliar a imunização para pessoas com 70 anos.

Locais de vacinação

Águas Claras

Faculdade Unieuro (só drive-thru)

Asa Norte

UBS nº 2 — EQN 114/115, Área Especial

Asa Sul

UBS nº 1 — SGAS 612, Lotes 28/29

Brazlândia

UBS nº 1 — EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte

Candangolândia

UBS nº 1 — EQR 5/7, Área Especial 1

Ceilândia

UBS nº 3 — QNM 15, Bloco C3, Ceilândia Sul

UBS nº 5 — QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (só drive-thru)

UBS nº 7 — EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16 — SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17 — QNP 16/20, Setor P Sul

Cruzeiro

UBS nº 2 — Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho

Estrutural

UBS nº 2 — Quadra 18, Área Especial (antigo prédio do TRE)

Gama

Estacionamento Bezerrão, Setor Central (só drive-thru)

UBS nº 1 — Entrequadra 6/12

UBS nº 3 — E/Q 3/5, Área Especial, Setor

Leste

UBS nº 5 — Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste

Guará

UBS nº 1 — QE 6, Lote C, Área Especial S/N, Guará 1

UBS nº 2 — QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3 — QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4 — QELC, EQ2/3, Conjunto Lucio Costa

Itapoã

UBS nº 2 — Quadra 378,

Área Especial 1, Del Lago

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis (só drive-thru)

DF-463, Avenida do Cerrado, Jardins Mangueiral

Lago Norte

Shopping Iguatemi (só drive-thru)

UBS nº 1 — SHIN, QI 3, Área Especial

Lago Sul

Policlínica — Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (só drive-thru)

Núcleo Bandeirante

UBS nº 1 — 3ª Avenida,

Área Especial nº 3

Paranoá

Praça Central S/N, Lote 1, ao lado da Administração Regional

Parque da Cidade

Estacionamento 13 (só drive-thru)

Planaltina

Casa de Vivência — NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5 — Quadra 12 D, Conj. A, Área Especial (inclui drive-thru)

Recanto das Emas

UBS nº 3 — Qd 104/105, Área Especial

Riacho Fundo 1

UBS nº 1 — QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)

Riacho Fundo 2

UBS nº 1 — QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS nº 2 — QC 1, Conjunto 10, Lote 1

Samambaia Norte

UBS nº 2 — QS 611, AE 2

Santa Maria

Administração Regional de Santa Maria — Quadra 1, Conj. H, Lote 1 (só drive-thru)

Igreja Assembleia de Deus — QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2 — EQ 217/317, Área Especial, Lote E

São Sebastião

UBS nº 2 — TRE, Qd. 101, Conj. 2, Lote 1, Residencial Oeste

Sobradinho 1

UBS nº 1 — Quadra 14, Área Especial 22/23 (inclui drive-thru)

Sobradinho 2

UBS nº 2 — DF-420, Setor de Mansões (inclui drive-thru)

Taguatinga

UBS nº 1 — QNG, AE 18/19

UBS nº 5 — Setor D Sul, AE 2