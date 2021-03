Covid-19: médias móveis seguem em alta e seis pessoas morrem neste sábado, no DF

RD Ricardo Daehn

Médias móveis das últimas semanas seguem aumentando, e número de internações também preocupa - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou mais 15 mortes em decorrência da covid-19. Os dados são do boletim da pasta divulgado na tarde deste sábado (6/3). Em uma análise preocupante, tanto a média móvel de registros quanto a do número de óbitos registraram, mais uma vez, as maiores altas do ano. Além disso, só neste sábado (6/3), seis pessoas, com idades de 30 a 69 anos, morreram por causa da doença.

As bases de comparação das médias concentram dados dos últimos 14 dias e ajudam a entender possíveis tendências de avanço, estabilização ou recuo da pandemia. Em relação às mortes, houve alta de 77,6%, na comparação com o resultado de duas semanas. Enquanto a média dos casos teve aumento de 108,8%.

O total de casos chegou a 305.377, e a quantidade de vítimas se aproxima de mais uma triste marca: 4.950 pessoas que não resistiram às complicações da covid-19.

UTIs

A preocupação relacionada aos leitos destinados a adultos e crianças nas unidades de terapia intensiva (UTIs) continua. Na rede particular a taxa de ocupação é de 92,7%, segundo a mais recente atualização do site InfoSaúde-DF — da SES-DF —, às 19h10.

Na rede pública, esse indicador ficou em 90,74%, de acordo com a atualização das 12h10. No entanto, às 10h, a ocupação das vagas para adultos com covid-19 chegou a 99,23%, com apenas dois leitos disponíveis. Nesta semana, o governador Ibaneis Rocha (MDB), antecipou ao Correio que abrirá 130 leitos até domingo (7/3) e que, na segunda-feira (8/3), publicará licitação para a abertura de três hospitais de campanha com 300 vagas em UTI.

Vacinação



Neste sábado (7/3), o dia de imunização terminou com 656 pessoas vacinadas com a primeira dose, e 77 com a segunda. Os atendimentos, que ocorreram entre 9h e 15h, fizeram o DF chegar a 155.481 pessoas imunizadas com a primeira aplicação. As que tomaram o reforço foram 57.947.

Nos dias úteis, as unidades básicas de saúde (UBSs) e 13 pontos drive-thru seguem atendendo o público-alvo desta etapa da campanha. Quem tiver direito pode buscar agendar pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque 160, opção 6.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, nos 43 pontos de atendimento. Nas UBSs, o horário é das 8h às 17h e, nos postos drive-thru, das 9h às 17h.