DF terá domingo com umidade do ar entre 50% e 100%, prevê Inmet

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Em relação ao sábado (6/3), este domingo (7/3) será mais chuvoso no Distrito Federal. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diante da umidade relativa do ar entre 50% e 100%. Ontem, essa porcentagem ficou entre 100% e 35%. A temperatura mínima será de 16ºC e a máxima de 30ºC na capital.

“A previsão é de chuvas isoladas com trovoadas da tarde para a noite. Normalmente, a temperatura mínima às 7h, a umidade mais alta que ocorre, e a máxima em torno das 14h e às 16h é quando ocorre a umidade mais baixa”, destaca o meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo.

Com um volume de chuva em 211,8mm esperado para o mês de março, o especialista esclarece que a próxima semana deve ser chuvosa e com nebulosidade no DF.

“Em termos de intensidade, o tempo de hoje não vai influenciar o dia seguinte. Mas, a previsão para a próxima semana é que ocorram chuvas durante todo o período (de 7 dias), talvez de manhã e à noite. Durante toda a semana, o tempo vai estar bastante nebuloso e a temperatura vai ser amena”, informa o especialista.

Segundo o meteorologista, há a possibilidade do Inmet emitir um aviso de risco intermediário de alagamentos devido à forte chuva. “A gente está tendo uma discussão aqui no Instituto em relação à previsão se vai ter aviso ou não (de alagamentos). Acredito que vai se manter o aviso. Porque, ontem, ocorreram algumas pancadas de chuva intensas no Entorno do DF, mas é mais para o fim do dia para a noite”, finaliza.