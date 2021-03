Em cinco horas, 14 pessoas entram na fila à espera de um leito de UTI

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki)

Entre as 14h e as 19h deste domingo (7/3), 14 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pela covid-19 entraram na fila de espera por um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) na rede pública do Distrito Federal. Outros 30 pacientes já internados aguardam transferência.

Os dados são do portal da Sala de Situação da Secretaria de Saúde e a última atualização foi feita às 18h45. Na rede pública, a ocupação de leitos, adultos e pediátricos, chegou a 96,65%, às 11h. Os dados não são atualizados desde então.

Segundo o próprio portal, do total de pessoas na fila para UTI covid, são 63 adultos, uma criança e oito pacientes não especificados. O número de pessoas que aguardam por leito para tratar covid-19 é maior do que o de pacientes gerais. São 64 pessoas que esperam por internação em UTI não-covid.

A secretaria afirma que a transferência de pacientes para leitos de UTI depende da liberação do leito pelo paciente anterior. "Além disso, o leito, após liberação, passa por limpeza e desinfecção, manutenção dos equipamentos etc", diz a pasta, por meio de nota.

"O leito também precisa atender a necessidade do paciente, seja ela dialítica, cardiológica, neurológica, neurocirúrgica etc. O paciente só será transferido se o leito tiver o suporte necessário. Por fim, a remoção de pacientes entre hospitais também é regulada e realizada pelo Samu, priorizando os casos mais graves", finaliza.

Covid-19

Neste domingo, o Distrito Federal registrou 874 novos casos de covid-19 e chegou a um total de 306.251 infecções confirmadas da doença, sendo que 287.469 se recuperaram. Nas últimas 24 horas, foram 12 novas mortes, totalizando 4.962 óbitos desde o início da pandemia.