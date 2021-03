Homem é preso após atirar para o alto e ser flagrado com drogas em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (9/3), após dar tiros para o alto, no condomínio Acácias, no Sol Nascente. Com ele, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) apreenderam maconha e cocaína.

Os investigadores foram ao local após receberem uma denúncia anônima de que o jovem estaria efetuando disparos de arma de fogo no meio da rua. "Nossa equipe foi até o endereço, monitoramos o autor e, ao realizarmos a abordagem, encontramos um revólver calibre 38 e cinco munições intactas no bolso dele", detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Segundo o investigador, o informante disse, ainda, que o rapaz era responsável por comandar o tráfico de drogas na região. Em buscas na residência do homem, foram encontradas diversas porções de maconha, cocaína, bem como material para embalar a droga, uma arma de fogo falsa e cápsulas de arma de fogo deflagradas. Ele foi detido e encaminhado à carceragem da PCDF e aguardará audiência de custódia.