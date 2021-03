DF: pintor sofre choque elétrico e é levado ao hospital em estado grave

EH Edis Henrique Peres

Homem de 35 anos foi para hospital em estado grave - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Após ser reanimado por 60 minutos, parada cardíaca de vítima de choque elétrico é revertida por bombeiros. O caso aconteceu com um pintor de 35 anos, na manhã desta terça-feira (9/3), por volta das 10h. Francisco realizava um serviço de pintura quando teve que acessar, por um alçapão, a laje de uma casa de dois pavimentos localizada na Quadra 22 do Paranoá.

Nesse momento, a haste do rolo de pintura tocou a rede elétrica pública e produziu uma descarga elétrica. O homem sofreu queimaduras nos membros superiores e tórax, além de uma parada cardíaca. Foi o ajudante do pintor que acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para pedir socorro.

A primeira equipe de Bombeiros que chegou ao local conseguiu descer Francisco das telhas e o posicionou entre a laje e o telhado para dar início à reanimação. O CBMDF enviou, também, outros recursos para oferecer um suporte avançado de vida e possibilitar o resgate total do telhado.

Os bombeiros realizaram o procedimento por 60 minutos, com revezamento entre as equipes, até conseguirem reverter a parada cardíaca e estabilizar o paciente. A vítima foi colocada em uma prancha de imobilização e resgatada do telhado.





“O sucesso na reversão de um quadro de parada cardíaca decorre de diversos fatores, dentre eles a oferta de manobras de ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, com suporte avançado de vida integrado ao socorro. A integração de recursos humanos e materiais entre o CBMDF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permitiu iniciar rapidamente as manobras, pousar o helicóptero em um local difícil, transportar médica e enfermeira até a cena e perseverar nos procedimentos até que o paciente pudesse ser resgatado”, informa os bombeiros.

O pintor foi transportado para o Hospital Regional do Paranoá em estado grave e o local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Como pedir ajuda

Em casos de acidentes, é possível pedir ajuda para o Samu, pelo número 192 e também para os Bombeiros, pelo 193. Em caso de ocorrências policiais, basta ligar ao 190. É importante lembrar que é essencial ter esses números salvos nos aparelhos celulares e também anotados em locais visíveis da casa, como pendurados por imãs na geladeira, justamente para possibilitar um pedido rápido de socorro.