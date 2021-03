Homem é preso após chutar e pisar na cabeça de cachorro no Recanto das Emas

DD Darcianne Diogo

Um homem foi preso por policiais militares por maus-tratos a animais, no Recanto das Emas. O caso ocorreu no domingo (7/3), mas só veio à tona nesta terça-feira (9/3), após o vídeo das agressões circular nas redes sociais. A filmagem, feita por testemunhas, mostra o acusado pisando e chutando a cabeça do cachorro dentro de casa.

O vídeo foi mostrado aos policiais militares pelos vizinhos. A equipe constatou as agressões e conduziu o homem à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Na unidade policial, ele foi preso e autuado em flagrante por maus-tratos. “Por termos uma legislação branda, onde existem várias lacunas, o autor passou por audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida pela Justiça”, afirmou o delegado-chefe da 27ª DP, Pablo Aguiar.

Segundo o investigador, pessoas que agridem animais podem ter o perfil de sociopatia. “São indivíduos que não têm amor ao próximo. Quem não tem amor por um bicho, não tem amor pelo outro. Infelizmente, para a comunidade, o autor foi colocado em liberdade, mas esperamos que a Justiça seja feita e ele seja condenado”, frisou Aguiar.

Lei rigorosa



Em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a lei que aumenta a punição para os crimes de maus-tratos contra cães e gatos. A norma determina que a prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação a cães e gatos será punida com pena de reclusão, de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda.