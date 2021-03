Casos de dengue aumentam 30% em uma semana no DF, mas caem em relação a 2020

GC Gabriela Chabalgoity*

(crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

De acordo com dados do sétimo Boletim Epidemiológico de 2021, que monitora os casos de dengue no Distrito Federal, foram registrados 1.361 casos prováveis de dengue até esta semana, taxa de incidência de 44,59 casos por 100 mil habitantes. Em relação ao mesmo período de 2020, houve um decréscimo de 71,9% no número de casos prováveis -- nesse período foram notificados 4.839 casos.

Apesar da diminuição nos números de casos prováveis em relação a 2020, quando comparado ao último levantamento do ano (semana epidemiológica 6), quando foram notificados 1.044 casos suspeitos, houve um aumento de 30,36% nos números.

A região de saúde Norte apresentou o maior percentual de casos prováveis (33,9%) em relação ao total de casos do DF, seguida das regiões Sudoeste (20,2%) e Oeste (13,2%).

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer