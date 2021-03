DF tem 100% dos leitos de UTI adulto para tratamento da covid-19 ocupados

LP Larissa Passos

(crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Distrito Federal atingiu, na tarde desta quarta-feira (10/3), a taxa de ocupação de 100% de leitos adultos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19. De acordo com os dados da Sala de Situação da Secretaria de Saúde (SES-DF), a taxa de ocupação total é de 96,83% na rede pública. Do total de 296 leitos para o tratamento de pacientes com a doença, 275 estão ocupados, 9 vagos e 12 bloqueados.

Ainda na manhã de hoje, a taxa de ocupação dos leitos adultos de UTI era de 99,62%. Por volta das 15h15, a capital havia registrado 201 pacientes aguardando na fila de espera por um leito de UTI. Conforme a SES-DF, desse total, há 141 pessoas com suspeita ou confirmação do novo coronavírus.

Nos hospitais da rede privada, a situação não é muito diferente da rede pública do Distrito Federal. Segundo a pasta, dos 292 leitos reservados para pessoas diagnosticadas com a covid-19, 278 estavam ocupados na tarde desta quarta, 12 vagos e dois bloqueados. A taxa de ocupação de leitos de UTIs adultos é de 96,18% e pediátrico, de 50% da capacidade.

Medidas contra a covid-19

Nesta quarta, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) — unidade de referência no tratamento contra a covid-19 no Distrito Federal — decretou bandeira vermelha e restringiu o atendimento apenas para pacientes em estado grave em decorrência da doença. Dados atualizados às 14h pelo InfoSaúde-DF mostram que todos os leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) do hospital estão ocupados.

Devido à proliferação do novo coronavírus na capital, na terça-feira (9/3), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) determinou restrições da entrada de acompanhantes e visitantes de pacientes do Hospital de Base. Segundo o órgão, a ação tem como objetivo intensificar as medidas para evitar a transmissão da doença.