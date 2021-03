Polícia prende suspeito de matar e atear fogo a morador de rua em Planaltina

LP Luana Patriolino

(crédito: Material cedido ao Correio)

O suspeito de matar e incendiar o corpo de um homem em situação de rua, em Planaltina, nesta quinta-feira-feira (11/3), foi preso por policiais da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ao Correio, o delegado-adjunto da DP, Eduardo Chamon Rodrigues, responsável pelas investigações, afirmou que a vítima teve uma discussão com o autor do crime momentos antes de ser assassinada a facadas. “Eles tiveram uma briga ontem à noite e chegaram às vias de fato. O suspeito acabou matando ele com golpes de faca”, relatou.

Segundo as investigações, o suspeito teria colocado fogo no corpo para tentar esconder o cadáver e dificultar a identificação da vítima. “É o que a gente suspeita. Ele foi ouvido, confirmou a discussão, mas ainda não confessou a morte”, disse o delegado.

O corpo carbonizado foi encontrado embaixo da marquise de um posto da Polícia Militar abandonado, na manhã desta quinta-feira (11/3), na Estância, próximo à Igreja Santa Luzia. A polícia afirmou que o homem morto tinha 35 anos e morava nas ruas do bairro. Ele e o suspeito, de 21 anos, costumavam andar juntos e usar drogas. Segundo o delegado, o preso teve passagens na polícia quando era adolescente. Agora, ele segue à disposição da Justiça e pode responder por homicídio qualificado, podendo pegar de 12 a 30 anos de prisão.