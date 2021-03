Covid-19: DF tem 83% dos leitos de UTI adulto ocupados nesta sexta (12)

VO Victória Olímpio

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

Na manhã desta sexta-feira (12/3), o Distrito Federal registrou uma taxa de ocupação de 83,29% de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adultos para covid-19 nos hospitais da rede pública. As informações, confirmadas pela Sala de Situação da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), foram atualizadas por volta das 8h10.

De acordo com as informações, a taxa total de ocupação é de 81,24%. Do total de 481 leitos, 355 estão ocupados, 82 estão vagos e 44 estão bloqueados, aguardando liberação. Nesta quinta-feira (11/3), a taxa de ocupação atingiu 98,88%.

Na rede privada, do total de 326 leitos, 310 estão ocupados, 12 vagos e 4 estão bloqueados. A taxa total de ocupação de leitos adultos é de 96,56%. Já a taxa de ocupação de leitos pediátricos está em 50%. A última atualização dos dados também é desta sexta-feira (12/3), por volta das 7h10.

Liberação dos leitos

Nesta quinta-feira (11/3), o Distrito Federal anunciou que irá mobilizar mais 50 leitos de UTI para pacientes internados com covid-19, nos hospitais de Base (HB) e regional de Santa Maria (HRSM). Segundo a Secretaria de Saúde, a previsão é de que o processo seja concluído até hoje.

Ontem, foram registradas 21 mortes causadas pela covid-19 e 1.858 novos diagnósticos da doença. A taxa de transmissão na capital federal está em 1,2 — 100 pessoas infectadas transmitem o vírus a outras 120. De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), o Hospital de Campanha do Mané Garrincha foi fechado por falta de leitos de UTI, e sim de enfermaria. Ainda segundo ele, alguns leitos da enfermaria foram transferidos para outros hospitais e e unidades de pronto-atendimento (UPAs) da rede pública.