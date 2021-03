Policiais militares salvam recém-nascida engasgada com leite em Santa Maria

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares do Distrito Federal salvaram a pequena Emanuele, de apenas oito dias, que tinha se engasgado com leite, na tarde desta sexta-feira (12/3), na QR 100 de Santa Maria. Duas equipes do Grupamento Tático Operacional (Gtop) prestaram os primeiros socorros à bebê. O salvamento foi registrado em vídeo pelos próprios policiais (veja o vídeo abaixo).

A equipe realizava ponto de bloqueio, quando foi surpreendida por uma mulher pedindo socorro. A senhora, que é avó da bebê, desceu às pressas do carro com a menina nos braços, passando mal, informando que a neta havia se engasgado. Segundo a PMDF, a avó havia dado uma mamadeira para a pequena.

A criança passou por atendimento médico no Hospital de Santa Maria e passa bem (foto: PMDF/Divulgação)

Imediatamente, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich (método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores) e, após três minutos, conseguiram reanimar a criança. Emanuele foi conduzida ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), onde foi atendida e passa bem.