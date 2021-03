DF registra 34 mortes por covid-19 e mais 1.565 infecções nesta sexta-feira

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (12/3), mais 34 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Dessas, 31 eram moradoras do DF e três vieram de Goiás para serem atendidas em Brasília. Somente na data de hoje, sete pessoas perderam a vida por conta da doença. É o que mostra o Resumo Diário de Óbitos, da Secretaria de Saúde (SES-DF).

De acordo com o levantamento, que anotou as mortes de 27 de fevereiro a 12 de março, o dia com mais óbitos registrados foi a última quinta-feira (11/3): 13 vidas perdidas pela covid-19. Foram 19 mulheres e 15 homens vitimados no período. Ao todo, o DF tem 5.082 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Nesta terça, a Secretaria de Saúde divulgou 1.565 novos casos confirmados, o que resulta em 314.521 até o momento no DF. Do total de pessoas que tiveram o vírus, 293.288 (93,3%) se recuperaram da doença.

Do total de óbitos, 392 moravam em Goiás, e 62 era vítimas de outros estados que vieram ao DF para serem atendidas: duas pessoas do Amapá, cinco da Bahia, 11 de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, dois de São Paulo, dois do Tocantins, cinco do Mato Grosso, vinte e duas do Amazonas, quatro de Roraima, dois de Rondônia, uma do Maranhão, uma do Piauí, uma do Acre e uma de Santa Catarina.

Entre as Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal, Ceilândia registra 851 mortes da doença. Em segundo no ranking está Taguatinga, com 507 óbitos. Samambaia vem depois: são 378 vidas perdidas na cidade. No Plano Piloto, a SES-DF registrou 365 mortes.

No número de casos confirmados, Ceilândia segue no topo das estatísticas, com quase 34 mil moradores infectados pelo vírus nesta pandemia. O Plano Piloto vem em seguida com 29,9 mil casos confirmados, enquanto Taguatinga tem mais de 25 mil. Samambaia, por sua vez, chegou a 18,2 mil pessoas diagnosticadas com a covid-19.

Médias móveis



A média móvel de casos ficou em 1548 nesta sexta, o que representa um aumento em mais de 62% em relação aos últimos 14 dias. A última média móvel de casos mais alta nesta pandemia no DF foi registrada em 31 de agosto de 2020, quando ficou em 1646.

No caso da média móvel de mortes, em 21,29 na data de hoje, a alta é de 84% para o mesmo período das duas semanas anteriores. O último maior número que esse foi registrado em 22 de setembro do ano passado, dia em que a taxa ficou em 23 na capital federal.