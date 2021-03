Homem obcecado por PM invade batalhão e acaba preso, no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem tentou invadir o Batalhão de Cães da Polícia Militar do Distrito Federal, buscando encontrar uma cabo lotada na unidade, no interior do alojamento feminino, e acabou preso na última sexta-feira (12/3). Policiais perceberam a movimentação e o detiveram, encaminhando o suspeito para a 1ª Delegacia de Polícia.

No local, foi esclarecido que esta não seria a primeira vez que o homem tentava aproximação da PM, que, inclusive, já tinha sido beneficiada com uma medida protetiva judicial, datada de setembro de 2019 contra ele. Por isso, ele acabou autuado por descumprir a medida protetiva, bem como vai responder por difamação, desacato, desobediência e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.