Homem é preso por manter mulher e filhos em cárcere privado em Planaltina

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem que manteve a companheira e os dois filhos em cárcere privado foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de segunda-feira (15/3), em Planaltina (DF). Policiais militares do 14º Batalhão prenderam o suspeito, que, segundo a mulher, a espancou e ameaçou de morte sob a mira de uma arma de fogo. No relato, a vítima diz que o acusado tentou atirar contra ela, mas a arma falhou.

A equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica por volta das 18h dessa segunda, na Bica do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) da região. A vítima foi encontrada chorando na rua em meio à chuva, junto dos filhos.

Os policiais foram até a casa do agressor. Após buscas no local, encontraram um revólver calibre 32 com uma munição picotada.

A vítima ainda relatou que foi mantida em cárcere privado e numa oportunidade conseguiu sair e pedir socorro. Os policiais conduziram ambos para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde o homem foi autuado pela Lei Maria da Penha nº 11.340, por tentativa de feminicídio, além do porte ilegal de arma de fogo.