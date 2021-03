Motoristas de aplicativo fazem protestos contra baixa remuneração no DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo Pessoal)

Motoristas de aplicativo se reuniram, nesta quarta-feira (17/3), em protesto por melhores condições salariais. Em frente ao Complexo Cultural da Fundação Nacional de Artes do Distrito Federal (Funarte-DF), eles reivindicaram maiores taxas de pagamento por quilômetro rodado. A manifestação teve início pela manhã e acabou no começo da tarde. Atualmente, o valor pago para os condutores por quilômetro varia entre R$ 0,80 e R$ 0,98. A alegação da categoria é de que os aplicativos realizam diversas promoções para os usuários, mas descontam, muitas vezes, dos motoristas.

Para Manoel Scooby, líder do movimento dos motoristas do DF, as empresas não os deixam escolha. “É como se fôssemos escravos, não temos alternativas. O aplicativo coloca as regras e precisamos seguir sem escolha e, caso não sigamos, somos punidos. Por exemplo, na Uber Promo, no qual o motorista ganha menos pela corrida, caso a gente recuse, isso afeta a nossa taxa de aceitação. Se não aceitarmos, somos prejudicados”, explica.

Ao todo, segundo Scooby, o movimento conseguiu reunir 2 mil motoristas de aplicativo. Eles se concentraram no Complexo Cultural da Funarte. Em buzinaço, saíram para o Palácio do Buriti, passaram pelo Palácio do Cruzeiro e pela Esplanada dos Ministérios.

Em 22 de fevereiro, o movimento já havia realizado um protesto para obter melhores condições de trabalho. Às 19h desta quarta-feira (17/3), também haverá uma audiência pública na Câmara Legislativa do DF (CLDF) para debater o tema.

O outro lado

A equipe do Correio entrou em contato com a Uber, 99 e Indriver. Em nota, a Uber informou que, devido às situações de pandemia e diminuição de demanda pelo serviço, a empresa teve que se reinventar e criar mais oportunidades de ganho. “É por isso que a Uber investe no UberX Promo, uma categoria que oferece viagens a preços 15% a 20% mais baixos e que só opera em horários em que os parceiros estão precisando esperar mais entre uma viagem de UberX e outra.”

A respeito da taxa de aceitação, a empresa disse que os motoristas têm liberdade para aceitar se querem ou não as viagens de UberX Promo. “Todos os motoristas parceiros e usuários podem cancelar viagens sempre que quiserem. Porém, cancelamentos muito excessivos, reiterados ou para fins de fraude podem chegar a causar o banimento da conta, sim, porque prejudicam o funcionamento da plataforma”, explicam.

As demais empresas de aplicativo não deram retorno até a mais recente atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.