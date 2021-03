Covid-19: MP pede que GDF explique suspensão de agendamento da vacinação

AI Ana Isabel Mansur

A força-tarefa de enfrentamento à covid-19 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no prazo de três dias úteis, informações sobre a suspensão do agendamento on-line para a vacinação contra a doença. A SES deverá esclarecer ao MPDFT o que motivou a suspensão do agendamento e quando a marcação será retomada.

O Ministério Público também quer saber se a secretaria tomou medidas para evitar as inconsistências que dificultaram o agendamento on-line, quando foi disponibilizado pela primeira vez, em fevereiro. De acordo com o órgão, nas últimas semanas, com o sistema híbrido para atendimento da população, os idosos estavam sendo atendidos com poucas filas verificadas.

O MP argumenta ainda que, em breve, o número de pessoas a serem vacinadas vai aumentar, exigindo que a organização consiga atender às necessidades do público sem retroceder.

Primeiro dia



Nesta quinta-feira (18/3), a força-tarefa acompanhou o processo de vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) da 612 sul e no drive-thru do Parque da Cidade. Com a chegada de 59,8 mil doses da vacina Coronavac, pessoas com 72 e 73 anos começaram a ser vacinadas contra a covid-19 no DF nesta quinta (18/3).

No drive-thru do Parque da Cidade, o coordenador da força-tarefa e procurador de Justiça, Eduardo Sabo, verificou excesso de filas no início do período de vacinação, que depois foi normalizado. Segundo o coordenador, houve prejuízos ao fluxo de imunização. "O excesso de filas no período da manhã deve ter sido causado pela suspensão do agendamento. Apesar da boa vontade incrível dos profissionais da saúde, o agendamento faz falta", destacou.

Procurada pelo Correio, a Secretaria de Saúde informou que prestará todos os esclarecimentos devidos dentro do prazo estabelecido.

Desde o início da vacinação, o MPDFT está acompanhando os postos de saúde, as UBS e os drives-thrus. Segundo a Secretaria de Saúde, até esta quinta-feira (18/3), o Distrito Federal recebeu 354.360 doses das vacinas CoronaVac (287.360) e Covishield (67 mil). De segunda a sexta-feira, as salas de vacinação funcionam entre 8h e 17h, e os drive-thrus abrem às 9h.

O público em quem o imunizante começou a ser aplicado nesta quinta (18/3) é de cerca de 24 mil pessoas. No total, 42 pontos estão aplicando os imunizantes na capital federal.