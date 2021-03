DF se aproxima de 200 mil vacinados com 1ª dose contra a covid-19

AI Ana Isabel Mansur

Esta sexta-feira (19/3) também foi marcada pela decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB) de estender, por mais uma semana, as medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de atividades

Às vésperas de receber mais um carregamento de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde, o Distrito Federal totaliza 193.359 pessoas que receberam a aplicação da primeira dose da vacina. Desse número, 68.875 (35,6%) também estão com o reforço da segunda aplicação do imunizante.

Os dados são do vacinômetro da Secretaria de Saúde (SES-DF). Apenas nesta sexta-feira (19/3), 5.188 brasilienses foram vacinados com a primeira dose e 832 receberam a segunda aplicação. Esta sexta-feira (19/3) também foi marcada pela decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB) de estender, por mais uma semana, as medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de atividades.



De acordo com o portal Coronavírus Brasil, o DF é o terceiro ente da Federação com a maior taxa da população vacinada — 6,33%. A porcentagem de brasilienses vacinados também com a segunda dose é de 2,25%. O Amazonas (9,11%) lidera a lista, seguido por São Paulo (7,18%). Com apenas 3,18% da população vacinada, o Pará é o último do ranking.

O Governo do Distrito Federal espera receber entre 70 mil e 80 mil doses de vacina no domingo, o que vai possibilitar expandir o público da campanha para idosos acima de 70 anos e agentes que atuam nas ruas, como policiais e assistentes sociais, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB) relatou ao Correio.

Atualmente, estão sendo vacinados idosos com 72 anos ou mais, profissionais da saúde, idosos institucionalizados, pacientes em home care, indígenas aldeados, trabalhadores dos serviços de atenção pré-hospitalar e resgatistas do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o DF recebeu 354.360 doses da vacinas contra a covid-19, das quais 287.360 (81%) são do imunizante CoronaVac — produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — e 67 mil unidades (19%) são da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.