DF registra mais 34 mortes por covid-19 neste sábado e total chega a 5.355

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no dia em que recebeu mais doses da vacina contra a covid-19, registrou 1.740 novos casos da doença, elevando o total de infectados no DF a 327.822. Com mais 34 mortes notificadas neste sábado (20/3), são 5.355 óbitos desde o início da pandemia. As pessoas consideradas recuperadas da doença são 305.678 (93,3%).

Por mais um dia, a média móvel de mortes segue em alta e chegou ao maior patamar deste ano — 36,85, o que representa aumento de 116,7% na comparação a 6 de março, 14 dias atrás. A mediana de casos neste sábado é de 1.663, crescimento de 19,2% nas duas últimas semanas.

Boletim

Todas as mortes registradas neste sábado (20/3) datam deste mês; 20 delas ocorreram entre esta sexta (19/3) e este sábado (20/3). Entre segunda e quinta, oito pessoas vieram a óbito. As outras seis mortes são de 7 a 14 de março.

Sete das 34 vítimas não apresentavam nenhum tipo de comorbidade. Em relação às enfermidades, 23 pessoas sofriam de doença cardiovascular e 14, de distúrbios metabólicos. Dez pacientes eram obesos, dois apresentavam nefropatia e imunossupressão e pneumopatia acometiam uma pessoa cada.

Quatro pessoas morreram em casa e 32 eram residentes do DF — uma vítima era de Goiás e outra, de Minas Gerais. A idade dos pacientes era de 30 a 80 anos ou mais.

Incidência

Em relação ao número de pessoas infectadas pelo coronavírus, Ceilândia segue na frente da lista das regiões administrativas do DF, com 35.360 casos. Em seguida, está o Plano Piloto, que tem 31.197 notificações da doença; Taguatinga fica em terceiro lugar, com 26.365 pessoas com covid-19.

Ceilândia também encabeça o ranking do total de mortes, com 893 óbitos. Em seguida, aparecem Taguatinga (53) e Samambaia (403). Em 24 horas, Taguatinga registrou três mortes e Samambaia perdeu sete vidas, pelo segundo dia consecutivo. Ceilândia não teve nenhum óbito em 24 horas.