Covid-19: 96% das UTIs do DF para a doença estão ocupadas

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A última atualização da ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para covid-19 no Distrito Federal, feita às 10h deste domingo (21/3) pela Secretaria de Saúde (SES-DF), aponta que 96,05% das camas estão tomadas.

Até 12h deste domingo (21/3), havia 380 pacientes no DF aguardando um leito de UTI. Desses, 285 (75%) são casos suspeitos ou confirmados de covid-19.

No DF, são 19 hospitais com leitos de UTI separados para a doença. São três de campanha — da Polícia Militar, de Ceilândia e de Santa Maria — e nove hospitais regionais da rede pública, além do Hospital de Base e do Hospital da Criança.

Há também leitos de UTI para covid-19 em cinco hospitais. A SES contratou camas em quatro hospitais particulares e no Hospital Universitário de Brasília (HUB), ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Ocupação por unidade

Oito hospitais estão 100% ocupados neste domingo (21/3) e cinco estão com até 10% de camas disponíveis. Três unidades estão mais de 80% tomadas e apenas três estão com a capacidade dos leitos de UTI em 50%.

Neste sábado (20/3), a Secretaria de Saúde anunciou que a vacinação de idosos com 69 anos ou mais começará às 13h desta segunda-feira (22/3). Desde quinta (18/3), o DF está vacinando pessoas acima de 72 anos.

Na segunda-feira (22/3), também começarão a ser imunizados novos grupos de profissionais de saúde, como aqueles em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e no Instituto Médico Legal (IML).