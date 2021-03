Idosos serão vacinados contra a covid-19 na Praça dos Direitos, em Ceilândia

LP Luana Patriolino

A ação Sua Vida Vale Muito Itinerante de Vacinação, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), vai vacinar idosos de 69 a 71 anos contra a covid-19 na cidade de Ceilândia, até quarta-feira (24/3). A imunização vai acontecer na Praça dos Direitos, localizada na QNN 13, das 9h às 19h. Não é necessário agendar.



De acordo com a Sejus, a estrutura da Praça dos Direitos permite aplicar a vacina com conforto, acessibilidade e segurança. O espaço será coberto e terá apoio de cadeiras de rodas para auxiliar a locomoção dos idosos. O uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório para todos os presentes.

Não é necessário realizar agendamento. A aplicação da vacina poderá ser feita somente com a apresentação de documento de identificação com foto. As doses serão aplicadas pelos servidores da Secretaria de Saúde. Segundo a Sejus, a ação itinerante imunizou, em cinco edições, 1.309 idosos no Distrito Federal.

A ampliação da vacina para o grupo de 69, 70 e 71 anos foi definida neste sábado (20/3), pelo Governo do Distrito Federal. O Comitê de Vacinação informou que todas as 59,8 mil doses que chegaram na última quarta-feira (17/3) e os 48.250 imunizantes recebidos ontem serão usados para a primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde.