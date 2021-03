Secretarias de Esporte e Educação do DF abrem edital para contratação de professores

PM Pedro Marra

Em publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24/3), a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) lançou edital de chamamento público para convocar 30 professores. Os profissionais atuarão no programa Escola de Esporte, iniciativa em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF).

O documento detalha que o objetivo é garantir a execução das atividades da iniciativa, "considerando que as atividades desenvolvidas pelo programa 'Escola de Esporte', da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, visa proporcionar a integração escola-comunidade, possibilitando aos estudantes da rede pública de ensino do DF a iniciação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento por meio da prática lúdica de atividades físicas".

O Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação (Defer) divulgou a decisão nas redes sociais. "Serão 30 professores selecionados para trabalhar na Escola de Esporte e dar continuidade a esse projeto maravilhoso que, há décadas, beneficia a saúde, inclusão social e a prática de esportes dos cidadãos brasilienses", diz a postagem.

O programa



O programa Escola de Esporte tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, integrar o adulto, o idoso e pessoas com deficiência em programas que estimulem um hábito de vida saudável, além de formar equipes esportivas.