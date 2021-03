DF registra mais 57 mortes por covid-19 e média móvel sobe 158%

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 57 mortes e 1.805 infecções pela covid-19, nesta quinta-feira (25/3). A média móvel de casos está em 1.519, o que representa queda de apenas 1,31%, em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 48 — aumento de 158%. Com as ocorrências, a capital acumula 335.153 infecções e 5.610 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de DF.

Em relação às mortes registradas nas últimas 24 horas, 11 ocorreram apenas nesta quinta-feira. Outras 33 são de quarta-feira; oito de terça, quatro de segunda e umade 14 de março. Uma pessoa tinha entre 20 e 29 anos; cinco de 30 a 39; sete estavam com idade entre 40 e 49; treze de 50 a 59; nove de 60 a 69; treze entre 70 e 79 anos; e nove com 80 anos ou mais. Do total de vítimas, 42 tinham comorbidades, como doença cardiovascular, distúrbios metabólicos, imunossupressão, obesidade, nefropatia e pneumopatia.

Do total de casos confirmados, os maiores números estão nas faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Segundo o boletim, as maiores incidências foram registradas nas regiões administrativas de Sobradinho 1, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal.

Em números absolutos de casos, Ceilândia está no topo da lista com 36.180 notificações confirmadas, seguida de Plano Piloto (31.988), Taguatinga (26.933). Samambaia e Águas Claras aparecem em seguida com 19.454 e 18.892 respectivamente.