Campanha de vacinação: DF imuniza mais 3.735 pessoas nesta quinta-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Distrito Federal aplicou 3.735 doses da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (25/3). Desse total, 2.881 foram para a primeira dose e 864 para a segunda. Desde que a vacinação começou no DF, em 19 de janeiro, já foram aplicadas 309.136 vacinas para a população. Os dados são do balanço de vacinação, divulgados pela Secretaria de Saúde do DF.

Até o momento, a capital recebeu 402.610 vacinas, sendo 333.360 da Coronavac — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac; e 67.250 da Covishield — desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Mais grupos serão vacinados

Nesta quinta-feira, o DF iniciou o agendamento para a vacinação de profissionais de saúde da rede particular. Com previsão de atendimento a partir de sexta-feira (26/3), serão imunizadas pessoas que trabalham em consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias, funerárias e no Instituto Médico Legal.

O próximo objetivo da capital é vacinar os professores. O governador Ibaneis Rocha (MDB) declarou, hoje, que pretende começar a imunização da categoria contra a covid-19. O chefe do executivo fez o anúncio durante a inauguração do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 da Vila Planalto.