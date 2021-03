Secretaria de Saúde amplia para 50 os pontos de vacinação contra a covid-19

PM Pedro Marra

DF passa a ter 50 postos de atendimento, sendo 15 no sistema drive-thru - (crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou, nesta quinta-feira (25/3), a abertura de dois novos pontos de vacinação contra a covid-19, ambos em Samambaia Sul. Um deles funcionará na Administração Regional da cidade, o outro, na UBS nº 7, na Quadra 302. Com isso, o DF passa a ter 50 locais para atendimento, sendo 15 drive-thru.

Nesta sexta-feira (26/3), a pasta começará a vacinar profissionais de saúde da rede privada, além de servidores do Instituto Médico Legal (IML). O cadastro para esses grupos acabou suspenso, depois de atingir o total de 28 mil vagas. Atualmente, o grupo prioritário é formado por pessoas com 69 anos ou mais, profissionais de saúde da rede pública, além de grupos específicos, como indígenas e pessoas com deficiência.

A expectativa do Executivo local para os próximos dias é de abrir novas vagas, para atender outras 98,5 mil pessoas do grupo de profissionais da rede particular. Essa quantidade representa 11,42% do total da campanha de vacinação contra a covid-19.

Apoio empresarial



Para ampliar a quantidade de postos de vacinação contra a covid-19 no DF, a Administração Regional de Samambaia contou com apoio de 35 empresários da região. O drive-thru funcionará, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, no Conjunto 13 da Quadra 302, ao lado da loja Castelo Forte. Não há necessidade de agendamento para grupos prioritários, à exceção dos profissionais da rede particular de saúde.

A partir desta sexta-feira (26/3), também começa o atendimento para pedestres na Clínica da Família, na Quadra 302, Conjunto 5, Lote 1, em Samambaia Sul. O horário de atendimento vai das 9h às 17h.



Confira aqui a lista com todos os locais de atendimento.

Com informações da Secretaria de Saúde do DF