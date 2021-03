DF tem 10 leitos de UTI disponíveis para atender casos de covid-19

CM Cibele Moreira

(crédito: Breno Esaki/SES-DF)

A taxa e ocupação dos leitos das unidades de terapias intensivas (UTIs) reservadas para atender pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19 se mantém alta. Na manhã deste domingo (28/3), a Secretaria de Saúde informou a disponibilidade de apenas 10 leitos na rede pública — sendo cinco para UTI adulta e cinco para a pediátrica e neonatal. A taxa e ocupação ficou em 97,44%.

As vagas em UTI adulta estão disponíveis em cinco hospitais da capital: Hospital de Campanha da Polícia Militar, Hospital de Campanha de Ceilândia, Hospital de Campanha de Santa Maria, Hospital Regional do Gama e Hospital Regional de Santa Maria. Nos leitos pediátricos, no Hospital da Criança há dois disponíveis. E o Hospital Regional da Asa Norte conta com três leitos neonatal vagos.

Das 17 unidades de saúde que estão prestando atendimento aos casos graves de covid-19, 10 estão com lotação máxima. Atualmente há 430 leitos de UTI covid-19 na rede pública, desse total, 380 estão com pacientes. Outros 23 aguardam liberação e 17 estão bloqueados para manutenção.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, 368 pessoas estão na fila por um leito de UTI — sendo que 276 são casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus.