DF Legal vistoriou mais de 44 mil estabelecimentos no fim de semana

PM Pedro Marra

Vistorias fazem parte de força-tarefa para fiscalizar o cumprimento de medidas restritivas - (crédito: SSP-DF/André Feitosa)

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) realizou, de sexta-feira (26/3) a domingo (28/3), 44.224 vistorias em estabelecimentos comerciais. Em conjunto com a força-tarefa e demais órgãos de segurança do GDF, foram aplicadas 52 multas, realizadas 1,1 mil abordagens e 46 interdições de lojas por descumprimento dos decretos de combate à covid-19.

Somente neste fim de semana, mais de 2 mil quiosques foram vistoriados e 100 abordados pela equipe, que dispensou 284 ambulantes. Nove pessoas foram multadas por descumprirem o toque de recolher. Outras seis multas foram aplicadas pelo não uso de máscara.

Entre 8 e 28 de março, a força-tarefa fez mais de 291 mil vistorias no DF, com 9,2 mil abordagens a estabelecimentos. Desse total, 369 foram multados e 507 interditados. Ao todo, 58 pessoas foram multadas por desobedecerem o toque de recolher e 43 multadas por não usarem máscara de proteção.

No mesmo período, 13,8 mil quiosques foram vistoriados e pouco mais de 1 mil abordados pela equipe de fiscalização. Ao todo, 3 mil ambulantes foram removidos.

Confira, abaixo, o painel de fiscalização da força-tarefa do GDF de combate à covid-19, entre 23 e 28 de março:

Comércio



Vistorias ao comércio: 859.587

Vistorias em shoppings: 69

Vistorias à feiras: 4.778

Ambulantes retirados: 17.141

Estabelecimentos fechados compulsoriamente: 25.004

Estabelecimentos multados por descumprimento de medidas sanitárias: 1.085

Estabelecimentos interditados: 2.521

Máscaras



Pessoas abordadas: 82.225

Máscaras distribuídas: 238.026

Multas pelo não uso de máscaras: 344

Força-tarefa



A fiscalização reúne as forças de segurança – Polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Departamento de Trânsito (Detran) – Vigilância Sanitária, Instituto do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Brasília Ambiental), Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e as secretarias de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), de Transporte e Mobilidade (Semob), de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) e de Economia (Seec), além do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Multa

Quem descumprir as regras estabelecidas no decreto vai pagar multa pesada – até R$ 20 mil. Além disso, o comerciante terá a suspensão de alvará e interdição total ou parcial do evento, instituição ou atividade. Qualquer pessoa que estiver no recinto deverá desembolsar R$ 4 mil se estiver sem máscara e R$ 1 mil se participar de festas clandestinas. No caso do toque de recolher, quem estiver circulando p ela rua fora do horário imposto terá que pagar R$ 2 mil.



Números

A força-tarefa de fiscalização das medidas de restrição à pandemia do governo local fez, entre 8 e 24 de março, 232.372 vistorias em todo o Distrito Federal. Desse total, 7.531 abordagens foram em estabelecimentos – 284 foram multados e outros 455, interditados.