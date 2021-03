Detran fiscalizará vias do Aeroporto de Brasília por vídeo e poderá aplicar multas

CB Correio Braziliense

Centro de controle dará aos agentes acesso às imagens do trânsito na região em tempo real -

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai monitorar, a partir de 5 de abril, a circulação de veículos nas vias do Aeroporto Internacional de Brasília com um novo sistema de câmeras de vigilância. O equipamento permitirá que agentes façam a fiscalização do tráfego de maneira remota.

O videomonitoramento visa organizar o trânsito e proporcionar mais fluidez nas vias da região. Para isso, a autarquia implantou um centro de controle onde os agentes terão acesso às imagens do trânsito em tempo real. Com ajuda das câmeras, a equipe poderá aplicar multas por irregularidades, como em caso de estacionamento irregular ou parada além do tempo necessário para embarque e desembarque.

Como a legislação de trânsito não define limite de tempo para esse tipo de parada, os agentes vão acompanhar a duração da ação, autuando o motorista quando não for verificado embarque ou desembarque de passageiros.

Parceria

As câmeras foram compradas pela Inframérica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília. A iniciativa considera a necessidade de reforçar a segurança no trânsito, por se tratar de um terminal internacional com base aérea militar. Por meio da parceria entre a empresa e o Detran-DF, o acesso ao sistema foi cedido à autarquia para a fiscalização em modo remoto.

Levantamento de 2019, feito por consultoria, revelou que, aproximadamente, 1,5 milhão de veículos circulam pelo aeroporto, por ano, segundo o Detran-DF. Os números incluem carros de passeio, táxis, veículos de transporte por aplicativos, ônibus e motos.