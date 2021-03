Covid-19: corpo de criança fica mais de 24h aguardando remoção no Hmib

SS Samara Schwingel

A denúnci teria sido feita junto ao Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF) - (crédito: Material cedido ao Correio )

O corpo de uma criança de 4 anos que faleceu por covid-19 teria esperado por mais de 24 horas pela remoção no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). De acordo com denúncia feita pelo Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal (Sindesv-DF), nesta terça-feira (30/3), o corpo da criança ficou em uma sala ao lado da entrada do pronto-socorro sem as devidas proteções necessárias para evitar a contaminação dos funcionários e pacientes que passavam pelo local.

Segundo um dos diretores do sindicato Gilmar Rodrigues, a entidade recebeu a reclamação dos vigilantes do local. "Eles estavam preocupados com a segurança do ambiente em que trabalham, já que a covid-19 é contagiosa", explicou. Porém, segundo Gilmar, as fotos que circulam não foram tiradas pelos vigilantes. "Eles nos alertaram e nos fomos até lá verificar a situação", disse.

De acordo com as imagens e vídeos, a sala em que o corpo teria ficado é aberta e muito próxima à entrada e local de espera do pronto-socorro. A Secretaria de Saúde do DF, até a mais recente atualização desta reportagem, não respondeu aos questionamentos. O espaço segue aberto.

Outros casos

Há alguns dias, imagens gravadas por servidores de unidades localizadas no Guará e em Ceilândia, regiões do entorno de Brasília, mostram um corpo ensacado no piso. Em outra situação, há uma vítima da doença já sem vida enrolada em panos, sobre uma maca.

Sobre o caso ocorrido em Ceilândia, a secretaria de Saúde, na época, afirmou que o corpo ficou no corredor porque “houve, sim, um atraso no procedimento em função do volume corporal e a indisponibilidade, naquele momento, de invólucro compatível com as dimensões do corpo”.