Covid-19: Veja como participar do programa de reabilitação da rede Sarah

SS Samara Schwingel

O tempo de espera para entrar no programa é, em média, 20 dias - (crédito: Breno Esaki/SES-DF)

O Hospital Sarah Kubitschek iniciou um programa de reabilitação para atender pacientes com sequelas neurológicas da covid-19. Os interessados podem realizar um cadastro por meio do site da rede e aguardar o atendimento. O tempo de espera é de, em média, 20 dias e não há limitação de vagas.

A rede atende pacientes que desenvolveram as seguintes doenças após a infecção pelo coronavírus: Acidente Vascular Encefálico; Síndrome de Guillain-Barré; inflamações na medula espinhal; lesões do plexo braquial; fraqueza muscular com dificuldade no movimento; perda de força ou da sensibilidade nos membros superiores e inferiores; alterações do equilíbrio e da coordenação motora e alteração da memória.

Todas as pessoas podem fazer a solicitação de atendimento no site da Rede Sarah. Uma equipe técnica avalia cada caso com base em critérios de priorização e os pacientes que tiveram as formas graves da doença e desenvolveram limitações motoras e/ou cognitivas são atendidos com maior urgência.

Até o momento, apenas em Brasília, há quase 200 novos pacientes em reabilitação neurológica. Todas as unidades da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação estão recebendo pessoas para tratar sequelas pós-covid.

Ambulatório

Em novembro do ano passado, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) instalou um ambulatório de egressos, destinado a atender pacientes recuperados da covid-19 que se recuperaram. Eles poderão voltar à unidade de saúde para passar por novas avaliações médicas e tratar possíveis sequelas da doença.